Yangını çaresizlikle izlediler

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, mahalleliler yangını çaresizlikle izlemekle yetindi.

Yangın, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesinde çıktı. Akşam üzeri çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti. Sarp bir bölgede çıkan yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler de havalanamadı. Kısmen kontrol altına alınan yangını mahallenin vatandaşları da çaresizlikle izledi.

Mahallelilerden Hüseyin Okur, yangına güçlükle müdahale edilebildiğini belirterek çaresizlik içerisinde bulunduklarını söyledi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli açıkladı: "Yangın kısmen kontrol altında"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'daki çıkan orman yangınıyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Turgutlu Akçapınar'daki yangın saat 21:00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir şuana kadar 3 hektarlık ormanlık alan, yangından etkilenmiştir.”