Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı

UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen ve Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çöp toplandı. 4 saatlik çalışmada 100 poşet çöp toplandı.

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içerisinde bulunan Adala Hermos Kanyonu içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çöp toplandı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu pet şişe, içecek atıkları başta olmak üzere diğer atıklardan yaklaşık 100 poşet çöp toplandı.

“Adala diğer adıyla Hermos Kanyonu, Kaplan Volkanı'nın lavlarından oluşan Anadolu'nun en genç kayaçlarının yer aldığı ve bir tarafından en yaşlı kaya kütlelerinden birinin yer aldığı orijinal ilginç bir bölge” diyen Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “İçinde bulunduğumuz bölge Salihli ve Kula bölgesi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turistik anlamda çok önemli bir bölge. Bunun yanında volkanik araziler bazalt sütunları yer almakta. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeopark alanı Kula Salihli jepoarkı UNESCO Global Jeopark Ağı'na girmiş bir bölge. Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alanları temizlemesi önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama sivil inisiyatifin sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların sorumluluk anlamında buraları temiz tutmaları temizlemeleri çok daha önemli. Bugün böyle güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Salihlimizden ve Kulamızdan değişik gruplarımızdan, yürüyüş gruplarımızdan arkadaşlarımız burada temizlik için bulunuyorlar.”

“Çevremize, doğamıza sahip çıkmaz için buradayız”

Çevre temizliği etkinliğine katılan Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk, “Çevremizi, doğamızı, havamızı, suyumuzu korumak ve sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biz bu doğada bu dağlarda bu patikalarda yürüyoruz. Pazar günleri biraz nefes almak için bu bölgelere geliyoruz. Ama gördüğümüz manzara bizi gerçekten üzüyor. Sadece şu 100 metre içerisinde bile çok sayıda atıkla karşılaştık. Bunun dışında daha ulaşamadığımız yerlerde de çöpler var. Bu çöplerin doğada çözülmesi kaybolması uzun yıllar alıyor. Doğaya zarar veriyor. Yangına neden oluyor. Bazı hayvanların ölmesine bile neden oluyor. Herkes kendi temizliğinden sorumlu olduğu sürece sanırım doğamız daha da güzelleşecek. Yani şu şelalenin akışı, olağan üstü güzellik hepimizin arayıp ta bulamadığı yerler. Bir çok insan bu ve bunun gibi yerlere hasret.” dedi.

Jeopark Turizm Sorumlusu Ali Karataş ise “Bu etkinliği yapmamızın amacı çevre bilincini oluşturmak. Burada bir çok sivil toplum kuruluşunun katılımı temizlik yaptık. Biliyoruz ki bu çevre temizliği ve bilinci bir saatte iki saatte olacak bir iş değil. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Jeoparkımızı ve genel olarak çevremizi temiz tutmalıyız. Sabah 9 gibi başladığımız etkinliğimizde yaklaşık 100 torba kadar çöp topladık.” dedi.

Etkinliğe Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katıldı.