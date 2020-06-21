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Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Üçpınar-Gülbahçe ve Bağyolu mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta, beton yol uygulaması gerçekleştirdi.

Beton yol uygulamasının ardından mevcut yolda, çizgi, CTP ve trafik levha çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha güvenli hale getirdi.


Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Üçpınar-Gülbahçe ve Bağyolu mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 4 kilometrelik güzergahta beton yol uygulaması gerçekleştirdi.


Beton yol uygulamasının ardından, Büyükşehir Belediyesi mevcut güzergahta çizgi, CTP ve trafik levha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte mevcut güzergâhta hem konfor, hem de güven sağlandı.

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