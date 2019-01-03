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Yapılan çalışmayla toz ve çamurdan kurtuldular

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde yaptığı parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşı yazın tozdan kışın da çamur derdinden kurtardı.


Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte köy ve beldeden mahalle statüsüne dönen bölgelerden başlayarak altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde de bu çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Geride kalan sürede 5 milyon liralık yatırımla ilçede 121 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşları yaz mevsiminde tozdan, kış mevsiminde de çamur derdinden kurtarmış oldu.


Gölmarmara ilçesinde ilçe merkezi ve mahallelerde yaptıkları parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşa nefes aldırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geride kalan sürede Gölmarmara ilçemizde 5 milyon liralık yatırım yaparak toplam 121 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz de bu çalışmalarımızla rahat bir nefes aldı. Sonuç itibariyle yazın tozdan, kışın da çamur deryasından hemşehrilerimizi kurtarmış olduk. Güle güle kullanılsın” diye konuştu.

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