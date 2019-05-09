Yapılan düzenlemeyle 6 asırlık tarihi yapı gün yüzüne çıktı

Daha sonra camii etrafındakibu niteliksiz yapıları yıkan Büyükşehir Belediyesi, mevcut alana tarihi yapının dokusuna uygun peyzaj uygulaması ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Şehrin geleceğine yönelik dev yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Manisa'daki tarihi dokuyu korumak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Çeşnigir Camii etrafındaki 12 parselin 950 bin 888 TL bedelle kamulaştırmasını yaparak, camii etrafındaki niteliksiz yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi daha sonra ise mevcut alanda 804 bin TL bedelle tarihi yapının dokusuna uygun çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Kemal Özveren ile birlikte mevcut alanda yapılan çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışmaların ardından tarihi yapının tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıktığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Camiinin etrafında gerçekleştirdiğimiz kamulaştırma çalışmasının ardından, mevcut alanda yeşil alan düzenlemesi ve aydınlatma ile göze hoş gelen ve vatandaşların kullanabileceği, sosyal bir alan oluşturduk. Bunun yanı sıra abdesthane ve tuvaletler yer altına konuşlandırıldı. Yürüyüş yolları parke taşı ve küp taşlarla canlandırıldı. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları, banklar ve su havuzu gibi donatı alanlarının bulunduğu çalışmayla 6 asırlık caminin ihtişamı gün yüzüne çıktı” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu incelemeler sırasında Çeşnigir Camii esnafı ve cemaatiyle de sohbet etti. Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyeti dile getiren esnaflar camii cemaati Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.