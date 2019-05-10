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Yapraktan çok meyvesi olan dut ağaçları şaşırttı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde meyve vermeye başlayan dut ağaçlarındaki bolluk hem hayranlık uyandırdı hem de üreticilerin yüzünü güldürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde meyve vermeye başlayan dut ağaçlarındaki bolluk hem hayranlık uyandırdı hem de üreticilerin yüzünü güldürdü. Yapraktan çok meyvesi olan dut ağaçları, verimdeki bolluğu da gözler önüne sererken üreticiler de ilk kez böyle bir bollukla karşılaştıklarını ifade etti.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevre mahallelerindeki dut ağaçlarında verim görenleri hayrete düşürdü. Meyvelerin bolluğundan yaprakları görülmeyen dut ağaçlarına bakanlar gözlerine inanamazken bu durumun hem beyaz hemde karadut ağaçlarında da aynı olduğu görüldü.


Sarıgöl ve çevresinde bu yıl olduğu gibi hiçbir zaman bol dut görülmediğini kaydeden üreticiler, "Böylesini ilk kez gördük. Yapraktan çok dut var. Allah'ın işi." şeklinde yorumda bulundu.

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