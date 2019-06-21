Yaptıkları model uçağı Vali Deniz'e hediye ettiler

Öğrenciler Vali Deniz'e kendi yaptıkları model uçağı hediye ederken, Vali Deniz de öğrencilere kitap hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hava Sporları Kategorisinde düzenlenen Model Uçak Kursu Yarışmasına katılarak derece alan Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve koordinatör öğretmenleriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Deniz, “Öğrencilerimizin, düşünme, el becerisi gibi özelliklerini geliştiren bu tür atölye faaliyetleri bizleri mutlu etmekte. Yarışmalarda sağlanan başarılar sevindirici ancak önemli olan bu faaliyetlerin sizlere kattığı fayda ve güzellikler.” dedi.

Öğrencilerden, el ve düşünsel beceri geliştirici bu tür çalışmalara devam etmelerini isteyen Vali Deniz, öğrencilere kitap hediye etti.

Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Vali Deniz'e kendi yaptıkları bir model uçak hediye etti.