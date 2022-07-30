Yara bakımı konusunda bilgilerini güncellediler

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı 14 kamu hastanesinin yoğun bakım, evde sağlık ve palyatif servislerinde görev yapan personele yönelik “Kronik yara bakımı” konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile 09-11 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Yarasız sağlık” konu başlıklı kronik yara bakımı ile “Kronik yara bakımında güncel yaklaşımlar” paneli sonrası gerçekleştirilen hizmet içi eğitim ile yara bakımı üzerine eğitimlere devam edildi ve ortak gruplar üzerinden kesintisiz olarak bilgi ve tecrübe aktarımı sağlandı.

Değerlendirme toplantısında; yaranın değerlendirmesi ve yara bakımında güncel ürünler de ele alınırken katılımcılar örnek vakalar üzerinden derledikleri tedavi aşamalarının görsellerini sundu. Toplantı sonrası Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Erol Karaca, yara bakımı konusunda yeterliliğe sahip personelin önemine dikkat çekerek katılımcılara çalışmalarındaki titizlikten dolayı teşekkürlerini iletti.