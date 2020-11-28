Yaralı halde bulunan şahin Milli Parklar'a teslim edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde kanadından ve ayağından yaralı halde mahalleli vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin, Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kula'da mahalleli vatandaşlar tarafından ayağından ve kanadından yaralı halde bulunan şahin, Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahmet Özdemir ve Fahri Av Müfettişi Ozan Bedez'e verildi. Uzun süre aç kaldığı ve bitkin düştüğü tespit edilen yaralı şahin, Özdemir ve Bedez tarafından önce bir veterinere götürülerek tedavileri yaptırıldı. Daha sonra Kula'ya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim edilen yaralı şahinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'nde yapılacak tedavilerinin ardından iyileşmesi durumunda doğaya salınacağı öğrenildi.