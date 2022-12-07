İhlas Haber Ajansı

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Yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.


Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından kanadından yaralanmış halde bir şahin bulundu. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine haber verilmesi üzerine ekipler, yaralı şahini teslim aldı. Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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