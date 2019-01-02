Yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin veteriner hekim Volkan İşler tarafından yapılan tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kırkağaç'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kırkağaç Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Vatandaşlar yaralı halde buldukları şahini Kırkağaç Belediyesi'ndeki görevlilere teslim etti. Veteriner Hekim Volkan İşler tarafından tüm tedavileri yapılan şahinin uzun süre aç kaldığı ve bitkin düştüğü tespit edildi. Yaralı şahin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.