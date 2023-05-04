Yaralı karacayı jandarma kurtardı

Manisa'nın Gördes ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri yaralı olarak buldukları karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim ederek, tedavi olmasını sağladı.

Gördes'te devriye faaliyeti yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide yaralı bir karaca gördü. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaralı karacayı bulunduğu yerden alarak, tedavisini gerçekleştirmek üzere Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.