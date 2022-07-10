Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesi yakınında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibi tarafindan kısa sürede bulunduğu yerden alınarak, hayvan bakımevinde tedavisine başlandı. Yaralı karacanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı açıklandı.