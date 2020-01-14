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Yardım tırları İdlib'e dualarla uğurlandı

Şehzadeler, Yunusemre Belediyeleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesi’nin öncülüğünde İdlib’teki Müslümanlara ulaştırılmak üzere toplanan iki tır yardım malzemesi, dualarla yola çıktı.

Şehzadeler, Yunusemre Belediyeleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesi'nin öncülüğünde İdlib'teki Müslümanlara ulaştırılmak üzere toplanan iki tır yardım malzemesi, dualarla yola çıktı.


İblid'teki savaştan kaçarak canlarını kurtarmak isteyen Suriyeli Müslümanlar zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zeytin ağaçları altında çamur içinde ve soğukta kalan İdlib halkı için Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesi harekete geçerek, yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlerin de katkılarıyla toplanan iki tır yardım malzemesi, dualar eşliğinde Hatay sınırına doğru uğurlandı. AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ve İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan'ın da katıldığı törenle yardım tırları İdlib halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı. İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan törende şöyle konuştu: “İdlib'teki kardeşlerimiz için zeytinliklerin altında çamurda yaşayan kardeşlerimiz için Manisa!dan birkaç tır malzeme yollayalım diye düşündük. Bunu başta il başkanımız olmak üzere Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımıza, iş adamlarımıza ilettik ve seferber olduk. 2 tır hazırladık. Bir tır kömür ve 1 tır da gıda ve battaniyeden oluşuyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”


Açıklamaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve yapılan dualarla birlikte tırlar Hatay sınırına doğru yola çıktı.

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