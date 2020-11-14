Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

MER Koleji tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinleri çerçevesinde ilk ve ortaokul kademesinde "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu resim ve şiir yarışması, lise kademesinde ise "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren ve mansiyon ödülü kazanan öğrenciler okul kampüsünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu ilkokul ve ortaokul kademelerinde düzenlenen resim yarışmasında ilkokul kademesinde 4-A sınıfından Eda Nas Havaleoğlu 1., 2-B sınıfından Zeynep Ebrar Gökmen 2., 1-A sınıfından Alper Altunbaşak 3. olurken, 2-B sınıfından Azra Nihal Öve, 4-A sınıfından Doğa Pelin Suçsuz ve 1-A sınıfından Ahmet Kerem Oskay mansiyon ödülü kazandı.

Resim yarışmasının ortaokul kademesinde ise Nisa Cumalı 1., Vedat Ege Sarı 2., Kenan Kiraz da 3. Oldu.

Şiir yarışmasında ilkokul kademesinde 3-A sınıfından, Tuğşad Kaan Yılmaz 1., 2-A sınıfından Burak Turp 2., 3-A sınıfından Beren Kasal da 3. oldu. Mansiyon ödülü ise 2-A sınıfından Burak Alp Karakış'a verildi.

Şiir yarışmasının ortaokul kademesinde ise 6-A sınıfından Elif Haspolat 1., 6-A sınıfından Bertuğ Tunga Yılmaz 2., 6-A sınıfından Leyla Demir ise 3. oldu. Şiir dalında mansiyon ödülü 7-A sınıfından Vedat Ege Sarı isimli öğrenciye verildi.

Şiir kategorisinin lise kademesinde Hüseyin Efe Sarı 1., Mert Arslan 2., Fatmagül Özcan 3. olurken, Elif Naz Gümüşgönül de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Lise kademesinde düzenlenen ‘Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük' konulu kompozisyon yarışmasında ise birinci Furkan Yılmaz olurken, Zara Saha 2., Melisa Gümüş isimli öğrenci de 3. oldu.

Dereceye giren öğrenciler MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca tarafından okulda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kanca, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.