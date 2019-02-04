Yarıyıl tatili bitti ders zili çaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Kula'da 15 günlük tatil yapan anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde toplam 7 bin 156 öğrenci ve 599 öğretmen 15 günlük tatilin ardından yeniden sınıfları doldurdu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlangıcı için Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve beraberindeki Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, Mehmet ve Hüseyin Tosun ortaokulunda düzenlenen programa katıldılar. İkinci yarıyıl döneminin tüm öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerine hayırlı olmasını temenni eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sınav heyecanı yaşayacak 8.sınıf ve lise son sınıf öğrencilere başarılar diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, öğrenciler ile birlikte zil çalarak ikinci dönemi başlattılar.