İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasağı ihlal ederek ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir bankanın kapı camını kırıp, ATM’lerine zarar veren şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir bankanın kapı camını kırıp, ATM'lerine zarar veren şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Eskicamii Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın giriş kapısı ile 3 ATM cihazına zarar verildiği ihbarını alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan G.S.(25) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi saklandığı yerde yakalayıp gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliye mala zarar verme suçundan adli işlem, sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldığı öğrenildi.


Şüpheli G.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.