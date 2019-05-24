Yaşam tünelleri Manisa'da da hayata geçirilecek

Vali Deniz, 12 İlde uygulanan ve bayram döneminde 28 ilde daha uygulamaya geçecek olan, ‘Yaşam Tünellerinin' Manisa'da da hayata geçeceğini ve ilk olarak Turgutlu yolundan başlanacağını söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, ilgili birim amirleri ve şehir ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan firma sahipleri ve yetkilileri katıldı.

Toplantıda şehirlerarası yolcu otobüsleri, il ve ilçeler arası toplu taşıma araçları ile ilgili yol ve sürüş güvenliği, hız, emniyet kemeri, uygun lastik kullanımı, sürüş, dinlenme süreleri, yakıt güvenliği trafikte saygı ve yorgunluk ile ilgili bilgilendiren bir sunum gerçekleştirildi.

Sunum sonrasında trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğine vurgu yapan Vali Deniz, “İçişleri Bakanlığımız, gerçekten çok ciddi bir planlama içerisine girdi, trafik güvenliği ile ilgili bir stratejik eylem planı çıkardı. 2011- 2020 yılları arasında trafik kazalarında yüzde 50 azaltma hedefi koydu ve bu konuda ciddi bir mesafe alınmaya başladı. Biz kamu görevlileri olarak gerekli tedbirleri alıyoruz, gerekli denetimleri yapıyoruz. Ama birde otokontrol dediğimiz, sizlerin kuralları sahiplenmesi ve uygulaması bu kazaların düşmesi açısından önem arz ediyor. Yaya geçitlerinde yayalarımızı kaybediyoruz, bu bize yakışan bir durum değil. Bu yıl İçişleri Bakanlığımız tarafından‘Yaya Öncelikli Yıl' ilan edildi ve yaya geçitleri işaretlendi. Buralarda hızımızı düşüreceğiz, yaya varsa yol vereceğiz, kurallara uyacağız” dedi.

Yaşam Tünelleri uygulaması faaliyete geçecek

Kimsenin üzülmemesi için tedbirlerin arttırıldığına ve kazaların azaldığına vurgu yapan Vali Deniz kazaların daha da azalmasını istediklerini belirtti. 12 İlde uygulaması devam eden ve bayram döneminde 28 ilde daha uygulanmaya geçecek olan, sürücülere yolda 15 dakika çay-kahve ikramı ile hem dinlendirme hem de kısa bir bilgilendirme eğitiminin yapıldığı ‘Yaşam Tünellerinin' Manisa'da da hayata geçeceğine değinen Vali Deniz, “Şoförlerimize yolda mola verdirip, çay ikram ederek 15 dakika istirahat ettirip yeniden yola çıkmalarını sağlayacağız.” diye konuştu.

Turgutlu yolunun pilot olarak seçildiği ve çalışmaların başlatıldığı ‘Yaşam Tünellerinin' Temmuz 2019'da Manisa'da tam olarak uygulamaya girmesi hedefleniyor.

Vali Ahmet Deniz'in konuşmasının ardından, toplu taşıma sektör temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini dile getirmesi ile toplantı sona erdi.