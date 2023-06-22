Yaşanabilecek su baskınlarına karşı dere yatakları temizleniyor

Dere yataklarından 400 ton rüsubat çıkarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Dere yatağından 400 ton rüsubat çıkarıldığı açıklandı. Yapılan çalışma ile taşkın nedeniyle dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı. İstasyon Mahallesi Muhtarı İbrahim İlhan, dere yatağının güvenli hale geldiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.