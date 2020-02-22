Yaşanan depremler sonrası talep 10 kat arttı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4, Kırkağaç ilçesinde 5.2 ve Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, gözler riskli yapılara çevrildi. Yaşanan depremlerin ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem riski testi yapan firmada yoğunluk oluşturdu. İnşaat Mühendisi Veysel Öztürk, normal zamanlara göre talebin 10 kat arttığına dikkat çekti.

Salihli'de faaliyet gösteren Salihli Yapı Test Laboratuvarı (Salihli LAB) sahibi İnşaat Mühendisi Veysel Öztürk, depremlerin ardından, binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda vatandaş taleplerinin 10 kat artığını söyledi.

Öztürk, “Depremlerin öncesinde günde bilgi amaçlı arayan, soran olmazken, şuan günde bu konuda telefonlarımız neredeyse hiç susmuyor. Deprem öncesi ayda binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettiren sayı 10 ikan, bu sayı son günlerde 10 katına çıktı” dedi.

Firma olarak Manisa bölgesine hizmet verdiklerini belirten Öztürk, “Binaların depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl ölçüyoruz. Öncelikle binalardan karot örneği alıp, bu örnekleri laboratuvar ortamında test edip, rapor oluşturuyoruz. Kolonlarda kaç tane demir kullanılmış, buna göre raporlarla birlikte binanın analizlerini yapıyoruz. Yapılan analizlerin ardından binanın depreme dayanıklı olup olmadığını ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu. Öztürk, yapılan testlerin ardından, depreme dayanıksız çıkan binalarda ise güçlendirme yapıldığını, bunun ise inşaat mühendisleri ile anlaşıp, yapılan projeye göre binanın sağlamlaştırıldığını dile getirdi. Öztürk, kentsel dönüşüme girecek olan binalarda da aynı işlemi uyguladıklarını söyledi.

Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının maliyetleri konusunda da bilgiler veren Öztürk, “Bina riski tek ikamet olarak değil, bina olarak yapılmaktadır. Firma olarak risk tespiti bin 500 liraya, performans analizini ise bin 500 - 2 bin lira arasındaki fiyatlarla yapılıyor.” dedi.