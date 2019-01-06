Manisa'nın Kula ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 gündür evden çıkmadığını ve telefon aramalarına cevap vermediğini söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine İbrahim Ulusu'nun (64) Zaferiye Mahallesi 139 Sokak'ta bulunan evine gitti. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giren ekipler, Ulusu'nun yerde hareketsiz olarak yatan cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ulusu'nun öldüğünü belirledi. Ulusu'nun cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.