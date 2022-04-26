Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden şahıs ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi Bozyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden Yunus Koral'dan (60) haber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Koral'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrasında öğrenilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak yürütülüyor.