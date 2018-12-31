Yaşlı kadın yangında can verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi. Yangının sadece bir odada çıkması nedeniyle talihsiz kadının cansız bedeni sabah bakıcısı tarafından bulundu.

Olay; Salihli'nin Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Emine Şengül'ün (90) evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının sadece yaşlı kadının kaldığı odada çıkması sebebiyle dışarıdan fark edilemedi. Talihsiz kadının cansız bedeni ise bakıcısının sabah eve gelmesiyle bulundu. Yaşlı kadının bakıcısı durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şengül'ün karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emine Şengül'ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna, oradan da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, Emine Şengül'ün 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.