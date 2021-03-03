Yaşlı kadının büyükşehirden istediği tekerlekli sandalye ulaştırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Bedriye Erçevik, Manisa Büyükşehir Belediyesinden bel fıtığı rahatsızlığı olması ve ayaklarının tutmaması nedeniyle tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tekerlekli sandalye teslim edilirken, Erçevik ailesi kendilerini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamamaları için yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sosyal belediyecilik hizmetlerini de hassasiyetle sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşa ilaç oldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Bedriye Erçevik, Manisa Büyükşehir Belediyesinden bel fıtığı rahatsızlığı olması ve ayaklarının tutmaması nedeniyle tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Bedriye teyzenin oğlu Seyfettin Erçevik'e tekerlekli sandalye teslim edildi. Erçevik ailesi, taleplerini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.