Yaşlı ve engelli bireylerin bakımı daha etkin yapılacak

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Evde Bakım ve Palyatif Hastaları Nütrisyon Desteği Eğitim Paneli' Manisa Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panelde 14 kamu hastanesi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli doktor ve hemşirelere eğitim verildi.

Manisa'daki yaşlı ve engelli bireylere sağlık hizmeti sunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 14 kamu hastanelerinin evde sağlık birimleri ile palyatif servislerinin sorumlu doktor ve hemşireleri ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yaşlı ve engelli bireylere hizmet veren bakım evi ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan kurumlardaki hemşirelerin katıldığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalında görevli akademisyenlerden Prof. Dr. Melek Çivi'nin moderatörlüğünde, gerçekleştirilen panelde, Uzm. Dr. Savaş Şahin, Uzm. Dr. Ali Alagöz eğitimci olarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

'Malnütrisyon nedir?', 'Nutrisyon durumunun saptanması ve gereksinimlerinin hesaplanması' ile 'Nutrisyon uygulama yöntemleri' gibi yaşlı ve engelli bireylerde beslenme ve beslenme bozukluklarında uygulanacak yöntem ve uygulamaların konuşularak, son bilimsel bilgiler ışığında ortak bir uygulama birliği sağlanmasının hedeflendiğini belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, tıbbın ilerlemesiyle insanların ölüm yaşlarının uzadığını, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranla sayısının giderek arttığını, artık sağlıklı yaşlanmada, yatağa bağımlı ve engelli bireylerde kronik yaraların oluşumunda beslenmenin önemli bir faktör olan olduğunu belirterek, "Bundan önce yaptığımız projelerin devamı niteliğinde olan bu proje ile kurumlar arası işbirliği ve proje kültürüne katkı sağlanarak, Manisa'daki yaşlı ve engelli bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli olarak sürdürülmesini sağlayacağız." diye konuştu. Panelin sonunda katılımcılara Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen katılım belgeleri verilerek, eğitimcilere İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.