Yatağa bağımlı hastalar sedyeyle oy verecekleri okullara taşınıyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de oy kullanma işlemi tüm hızıyla sürerken, yatağa bağımlı hastalar sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşınıyor.

Ülkenin tamamında olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmak için okullara gidiyor. Saat 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi çerçevesinde Kula Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı hastalar da 112 acil sağlık ve evde bakım hizmetleri ekipleri eşliğinde sedyeyle oy kullanacakları sandıklara taşınıyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, seçim sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olmasını temenni etti.