Yavru baykuşa Milli Parklar ekipleri sahip çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından koruma altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar tarafından yavru baykuş bulundu. Çevrede araştırma yapan vatandaşlar annesini ve yuvasını tespit edemedikleri yavru baykuş için Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine haber verdi. Soma'da vatandaşlardan yavru baykuşu teslim alan ekipler ilk olarak veteriner kontrolünde gerekli tetkiklerini yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru baykuş daha sonra Akhisar Geçici Hayvan Bakımevine alındı. Burada gerekli rehabilitasyon sürecinin ardından yavru baykuş doğal ortamına bırakılacak.