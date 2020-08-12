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Yavru kedileri kurtaran temizlik işçileri ödüllendirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atılan yavru kedileri kurtararak onların hayata yeniden tutunmasına fırsat veren Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bülent Faruk, Enes Bağçiçek ve Ramazan Gökcen, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atılan yavru kedileri kurtararak onların hayata yeniden tutunmasına fırsat veren Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bülent Faruk, Enes Bağçiçek ve Ramazan Gökcen, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından ödüllendirildi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çöp Taksi de görev yapan işçilerin insanlığa yakışır ders niteliğinde duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Başkan Kayda, “Çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçilerimizin dikkati hayata döndürdü. Can dostlarımıza gösterdiğiniz bu örnek davranışınızdan ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Salihli'miz ile tüm mahallelerimizi güzelleştirmek için özveriyle çalışarak büyük emek harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarından çok memnunum. Bu anlamda, Başkan Yardımcım Metin Durmaz'a, Temizlik İşleri Müdürüm Rasim Paşa ile tüm çalışanlarıma üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” dedi.


Öte yandan Salihli'nin Fevzipaşa Caddesi'nde çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçilerinin dikkati hayata döndürmüş, çöpe atılan kedi yavrularını ölüme ramak kala kurtaran işçiler süt alarak önce onların karınlarını doyurmuştu.

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