Manisa'nın Selendi ilçesinde, ölmek üzere olan yavru köpeğin imdadına öğrenciler yetişti.

Selendi'ye bağlı Yıldız Mahallesinde yol ortasında hareketsiz bir şekilde baygın halde yatan ve açlıktan ölmek üzere olan bir köpek yavrusu gören Fatih Ortaokulu öğrencileri yavru köpeğe yiyecek verip su içirdi. Öğrenciler köpeğin bu haline çok üzüldüklerini belirterek, "Onların da sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Onu öyle bırakmazdık. Su ve yiyecek verdik." dedi.