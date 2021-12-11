Yavru köpekleri çöp gibi bırakıp kaçtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni doğmuş 5 yavru köpek, bir çuvalın içinde çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Alaşehir Belediyesi, 5 yavru köpeği alarak bakımlarını yaparken bir hayvanseverin 5 yavru köpeği de sahiplendiği açıklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesinde 10 Aralık Cuma günü saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, yeni dünyaya gelmiş 5 yavru köpeği çuval içinde, çöp konteynerinin yanına bırakarak, olay yerinden uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, traktör römorkunun arkasındaki çuvalın içindeki çöpleri çöp konteynerine boşaltan bir kişinin, iki çuvalı kontrol ettikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı görülüyor. Çöplerini attıktan sonra yavru köpeklerin bulunduğu çuvalı yeniden kontrol eden adam, traktörüne binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Çöp konteynerinin bulunduğu alanda iş yeri olan Mehmet Keklik isimli vatandaş, hava almak için dışarı çıktığı sırada etrafta duyulan yavru köpek seslerinin çuvaldan geldiğini fark edince cep telefonundan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ulaşarak durumu anlattı. Başkan Öküzcüoğlu hemen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu haber vererek yavru köpeklerin bulundukları yerden alınması sağladı. Çuval içinden çıkarılan 5 yavru köpek, hayvan ambulansı (haybulans) ile Alaşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü. Ekipler, yavru köpekleri muayene ederek, karınlarını doyurdu. Yavruların sahipsiz olduğunu öğrenen bir hayvansever, yavruların hepsini sahiplenerek, bakmak için aldı.

Yavruların hayatını kurtardı

Görev için Antalya'da bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün bir hayvansever beni aradı. Çöp konteyneri yanına bırakılan köpek yavrularını iletti. Biz de derhal veteriner hekimlerimizi aradık. Onlar da sokak hayvanlarımız için aldığımız haybulansla köpek yavrularını barınağımıza aldılar. Bir tane hayvansever vatandaşımız da onları sahiplendi. Ben onları sahiplenen duyarlı vatandaşımıza, veteriner hekimlerimize ve bu ihbarı bize ileten hayvansever hemşerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum" dedi.

Yavru köpekler sahiplenildi

Alaşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Ali Can Uysal, "Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, kendisine gelen ihbarı bize iletti. Biz de hemen haybulans ile olay yerine geldik. Yavruları aldık. Bakım evine götürdük. Muayenelerini yaptık, karınlarını doyurduk. Sağlıkları çok iyi. Yavruların durumunu duyan bir hayvansever, yavruların bakımını üstlenerek sahiplendi" şeklinde konuştu.

"Yağmur yağdığı için içeri aldık"

Güvenlik kamerasıyla olayın gerçekleşme anını kayıt altına alan iş yeri sahibi Mehmet Keklik ise "Dışarıya hava almak için çıkmıştık. Çöp konteyneri yanından köpek yavrusu sesleri geldi. Yaklaştığımızda çuvalın içinde köpek yavruları olduğunu gördük. Çuvaldan çıkardık. Yavrular çok küçüktü. Kendi karınlarını doyurabilecek büyüklükte değildiler. Yağmur yağıyordu. Hemen iş yeri içerisine aldık. Komşulardan süt tedarik ederek karınlarını doyurduk. Daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu aradık. Başkanın talimatlarıyla kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yavruları alıp gittiler" diye konuştu.