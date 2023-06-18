Yayla Mahallesi'nin 20 yıllık sorununa kökten çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde başlattığı ilave kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Mahalle Muhtarı Ali Yavuz Demirelli ise, "Mahallelim ve şahsım adına çok mutluyum. 20 yıllık sorunumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde kökten çözüldü. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne ilave kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. 200 metrelik döşenen ilave kanalizasyon hattı çalışmasıyla mahallelinin 20 yıllık sorununa son verildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan da teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri ile sahada tamamlanan çalışmaları inceledi.

"20 yıllık sorun Cengiz başkanımız ile son buldu"

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayla Mahalle Muhtarı Ali Yavuz Demirelli, "Yaklaşık 20 yıldan beri mahallemizin bir kısmında kot farkı sebebiyle bir takım sıkıntılar çekiyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde olumlu yönde cevaplar aldık. En kısa süre içerisinde de çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemizin 20 yıllık sorununa son verdi. Şahsım ve mahallelim adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.