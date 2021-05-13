Yayla'da tehlike arz eden gölet kapatıldı

Yerleşim alanı içerisinde kaldığı tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ve kapatılması uygun görülen Yunusemre ilçesi Yayla Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletinde çalışmalar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Oluşturulan çalışma programı dahilinde yapılan çalışmalarla gölet kapatılarak güvenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde Hayvan İçme Suyu Göleti talepleri ile ilgili saha çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kalkınmanın sağlanması adına tam kapanma döneminde dahi çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yayla Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinin kapatılması yönünde gelen talep üzerine çalışmalarını tamamladı.

Hayvancılıkla uğraşan üreticiler için kırsalda büyük öneme sahip Hayvan İçme Suyu Göletleri için yeni yapım, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının yanında tehlike arz eden göletlerde kapatma çalışmalarını da sürdürüyor. Yayla mahalle muhtarının mevcut Hayvan İçme Suyu Göletinin kapatılması talebi üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi personelleri, mahalle yerleşim alanı içerisinde kaldığı tespit edilen gölette kapatma çalışmalarını tamamladı. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ve kapatılması uygun görülen gölet, oluşturulan çalışma programı dahilinde yapılan çalışmalarla kapatılarak güvenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 17 ilçede üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.