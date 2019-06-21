Yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi

Okulların tatile girmesiyle birlikte Kula merkez ve mahallelerde yaz Kur'an kursları başladı.

Kula İlçe Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl da başlatıldı. İlçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 100 camide bin 500'ün üzerinde kız ve erkek öğrenci, kurslara kayıt yaptırarak öğrenim görmeye başladı. Bu yıl iki dönem olarak başlatılan Kur'an kurslarının ilk etabı, 17 Haziran tarihinde başladı. İlk dönem için başvurular 24 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek ve 12 Temmuz Cuma günü ilk etap sona erecek. İkinci dönem için organize edilen Kur'an kursları ise 08-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kurslar kapsamında, toplamda 182 öğrencinin de yatılı olarak kurs göreceği öğrenildi.

Kursla ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, bu yıl düzenlenen kursların iki dönem üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi. Öğrencilere daha verimli bir kurs verebilmek adına çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Müftü Kırkız, "Kurs boyunca çocuklarımıza Kur'an'dan kısa sureleri, ahlak, ibadet, itikat bilgilerini üç aşamada öğretiyoruz. Camilerimiz evlatlarımızla doldu. Gönüllerimiz Kur'an taliplisi çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle çiçek açtı. Müslüman Kur'an okumayı öğrendiğinde namazda kendine yetecek kadar sure ve ayetlerden ezbere bilmelidir. Ayrıca camilerimizde kurslara katılan öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim yanında kardeşlik, birlik ve beraberlik konularında da eğitiyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs bitimine kadar yaklaşık 2 ay içerisinde sureler ve Kur'an öğrenimini tamamlayacaklardır." dedi.

İlçeye bağlı Kur'an kurslarında yatılı eğitim verdiklerini de dile getiren Müftü Kırkız, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın camilerimizde, minare gölgelerinde yetişmeleri devletimiz, milletimiz ve geleceğimiz için oldukça önemlidir. Bu sebeple camilerimizdeki kurslarımızın yanı sıra, 3 Kur'an kursumuzda da yatılı eğitim veriyoruz. Gökçeören yatılı Kur'an kursunda 50, ilçe merkezi yatılı Kur'an kursunda 45, İlçe Müftülüğü binası yatılı Kur'an kursunda 50 ve Sarıgöz Camii yatılı Kur'an kursunda 37 olmak üzere toplamda 182 öğrencimiz yatılı olarak kurs görüyor. Bu kapsamda birinci dönem kursumuz için başvurular 24 Haziran tarihine kadar devam edecek, ikinci dönem kursları için ise başvurular 08-22 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecektir” diye konuştu.