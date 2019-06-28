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Yaz spor okulları kapısını açtı

Salihli Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için açılan ücretsiz yaz spor okullarından voleybol branşı çalışmalarına başladı.


Salihli Belediyesi, Salihli Belediyespor ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2019 Yaz Spor Okullarının voleybol branşı açılışı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilirken törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bu güzel yavrularımızın yoğun bir eğitim sezonu sonrasındaki tatillerinin verimli bir şekilde geçmesi için 8 branşta ücretsiz yaz spor okullarını düzenledik. Bugün yaz spor okullarımıza voleybol branşı ile başlıyoruz. Yaz Spor Okullarımızın açılmasında emeği geçen Belediyespor Kulübümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum. Salihli Belediyespor'umuzun alt yapısını bu kurslarımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız ile oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.


Karaoğlu, yaz spor okullarının Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.


Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa ve yönetimi, antrenörler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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