Yazar Gökyıldız'a çitlembik kahvesi sürprizi

Simmüz Romanı ile çıkış yapan Eğitimci-Yazar Murat Gökyıldız, Manisa Fotoğraf Kafe'de söyleşi düzenledi. Söyleşi arasında, Murat Gökyıldız'a Simmüz romanında geçen çitlembik kahvesi ikram edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 'Yaşam ışığım fotoğraf' projesi kapsamında, 'Yazarlarla söyleşiler' adlı programda, Simmüz Romanı ile çıkış yapan Eğitimci-Yazar Murat Gökyıldız söyleşi düzenledi. Fotoğraf Kafe'de düzenlenen söyleşiye, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri başta olmak üzere kitap severler katıldı. Manisa Fotoğraf Derneği Kurucu Üyesi İsmail Aybey'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda Gökyıldız, Simmüz romanı hakkında hazırlanan sorulara cevap verdi.

Söyleşi arasında, Murat Gökyıldız'a Simmüz romanında geçen çitlembik kahvesi ikram edildi. Romanıyla ilgili olumlu tepkiler aldığını dile getiren Gökyıldız, “Simmüz'ün ana karakteri Sabiha için on yılı aşkın bir zaman dilimince çalıştım. Sabiha ile aşk duygusunu kadınsı bir duygusallıkla ele alırken kadınlara yapılan haksızlıklardaki erkeklerin tutumlarını ve ne yazık ki bazı kadınların da entrika girdaplarını nasıl çevirdiklerini tüm çıplaklığı ile kaleme almaya çalıştım. Pek çok okurumun, ‘Yazarın adını okumasaydık bunları yazanın bir bayan olduğuna yemin edebilirdik' yorumları aslında çok doğru. Çünkü uzun yıllar Sabiha karakterini içimde yaşattım. Attığım adımın biri banaysa biri onaydı. Aldığım nefes ona, verdiğim nefes ise banaydı. Onun gibi düşünür onun gibi konuşur olmuştum. Bu durum beni ve yakınlarımı bir dönem endişeye sevk etti. Aslında okurlarımın dediği gibi bunu yazan Murat Gökyıldız değil Sabiha'ydı” şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Eğitimci-Yazar Murat Gökyıldız, okuyucuları için kitabını imzaladı.