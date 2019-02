Yazar Kırgız'dan Başkan Şirin'e övgü

Turgutlu Belediyesi, kültür yayınlarına bir yenisi daha ekleyerek, 85 yaşındaki Ali İhsan Kırgız'ın anılarından oluşan kitabını okuyucularının beğenisine sundu. Hayalini gerçekleştirmelerine katkı sunan Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür eden Kırgız, “Başkanımız ilçemizin köklü tarihinin gün yüzüne çıkmasına büyük önem veriyor. Ben de çocukluk ve gençlik yıllarımı kaleme alacağımı kendisine ifade ettiğimde büyük desteğini gördüm. Turgay Şirin gerçekten Turgutlu için büyük şans” dedi.

1934 yılında Turgutlu'da doğan Ali İhsan Kırgız, ‘1940'lı yıllarda Turgutlu Çocukluk ve Gençlik Hatıralarım' adlı 2. kitabını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in desteğiyle okuyucularının beğenisine sundu. Kültür yayını hizmetlerinde son yıllarda yaptığı atakla adından söz ettiren Turgutlu Belediyesi'nin kitabını kütüphanesine eklemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kırgız, kültürel mirasa verdiği önemden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür ederek, “Kitabımda 1940-1950 yıllarının Turgutlu'sunu ele aldım. Dilden dile anlattıklarımızı kalıcı bir eser olarak geleceğe miras bırakmak istedim. Esnafımızın, çiftçimizin, öğrencimizin yanı kısaca tümden ilçe sakinlerimizin yaşantısına da yer verdiğim kitabımın hayat bulmasında yadsınamaz katkıları olan Başkanımız Turgay Şirin'e şahsım ve ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Kendisi köklü tarihimize olan yaklaşımıyla örnek bir başkanlık sergiliyor. Kendisi gerçekten de Turgutlu için bir şans” dedi.

"Turgutlu mirasına sahip çıkıyoruz"

Yayınlanan her kitabın tarihe düşülen notlar olduğunu ifade eden Başkan Şirin de şunları söyledi: “Turgutlu ve çevresinin konu edildiği her eser, bizler için çok değerli. Bu yüzden yayınladığımız her yeni kitap, kendi konusunda bir ilk olarak çıkıyor karşımıza. Ali İhsan Kırgız ağabeyimiz de çocukluk ve gençlik hatıralarını, 1940-1950'li yıllardaki Turgutlu yaşantısını o yıllarda Turgutlu'da neyin var olduğunu, neyin bugüne değin yok olduğu kaleme aldı. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak bu anıları kitaplaştırarak okur ile buluşturduk. Anılar da bir mirastır ve bizler bu mirasları da gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Çünkü belediyecilik yalnızca çöp toplamak yol yapmaktan ibaret değildir. Bu anlamda değerli büyüğüm Ali İhsan Kırgız ağabeyime emeğinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Başkan Şirin ayrıca kitabın, Kent Müzesi'nden ve Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezindeki Turgutlu Kitapçısı'ndan temin edilebileceğini belirtti.