Yazar Menekay üniversiteli öğrencilerle buluştu

Serra Menekay Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda düzenlenen 'Hasbihal akşamları' programında üniversite öğrencileri ile buluştu.

Dr. Serra Menekay Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda düzenlenen 'Hasbihal akşamları' programına katılarak, tarihi bir roman niteliğinde olan 10. kitabı “Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları” hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının hikayelerinin anlatıldığı program öğrenciler tarafında büyük bir dikkatle takip edildi.

Kitaba adını veren Gördesli Makbule'nin şehadetinin bu sene 100'üncü yıldönümü olması, kurtuluş savaşı gazisi kadın kahramana bir roman yazılması, kadın kahramanların bir ulusun varoluş destanında yaptıkları fedakarlıklar yurtta kalan, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan kız öğrenciler üzerinde büyük gurura ve aynı zamanda da hüzne neden oldu.

Programı ilgiyle dinleyen öğrenciler, Gördesli Makbule ile birlikte, kurtuluş mücadelesinde önemli bir yeri olan Demirci Akıncılarını da tanıma fırsatı buldu.

Ayşe Hafsa Sultan Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Yazar Serra Menekay, vatanının bağımsızlığına kendini adayan kınalı efe Gördesli Makbule'yi, Halil Efe'yi, Parti Pehlivan Ağa'yı, İbrahim Ethem'i ve yaptıklarının vicdan azabı ile yitip giden Çerkez Ethem'i anlattı.

Şehitler haftasında gerçekleştirilen program sonrasında öğrenciler, yüz yıl önce yaşanan tarihi olayları kimi gurur ve kimi zamanda hüzünle dinlediklerini anlatarak kurtuluş kahramanlarının kendilerine ilham olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Yurt Müdürü Ebru Acar, “Tarihin konuşulduğu programın her anında salonda duygu seli yaşadık, yarınlar için temellerimizi sağlamlaştırdık. Kurtuluş destanı kahramanlarını saygı ve minnetle andık. Programın gerçekleştirilmesine vesile olan sayın Mehmet Başsak ve mütevazi kişiliği ile yüreklerimize giren Dr. Serra Menekay'a şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda ayrıca yurt öğrencisi Delfin Çağlar tarafından katılımcılara çello dinletisi gerçekleştirildi.