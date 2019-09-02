Yazar Miraç Çağrı Aktaş Manisalı kitapseverlerle buluştu

Manisa'nın çekim merkezi Forum Magnesia, ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş'ı okurlarıyla buluşturdu. Forum Magnesia D&R mağazasında düzenlenen buluşmada Aktaş, yeni kitabı 'Kendine Hoş Geldin'i Forum Magnesia misafirleri için imzaladı. Yazar Aktaş'ı yakından tanımak ve kitabını imzalatmak isteyen kitapseverler alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap severler hem kitap imzalattı hem de Aktaş'la tanışarak fotoğraf çekildi.