Yazdığı kitabın geliriyle koruluk oluşturdu

MANİSA (İHA) – Manisa'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan ve avcılık merakıyla da tanınan Dr. Erdem Nalbant tarafından 2020 yılında piyasaya çıkarılan ve tüm geliri Ege Orman Vakfına bağışlanan ‘Hekimlik ve Avcılık' kitabının 775 fidandan oluşacak korusunda ilk fidanlar toprakla buluştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kalemli Mahallesindeki Yuntdağı ağaçlandırma sahasında oluşturulan 775 fidanlık ‘Hekimlik ve Avcılık Kitabı Korusu'na ilk fidanlar Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ve kitabın yazarı Dr. Erdem Nalbant tarafından dikildi.

“Ağaçtan yapıldı ormana dönüştü”

Oluşturulan koruluk hakkında açıklamada bulunan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “Bugün burada sembolik olarak fidanlarımızı dikiyoruz. Vakıf olarak 26 yıllık süreç içerisinde 12 milyon fidanın dikimini gerçekleştirdik. Bu tamamen bağışçılarımızın katkısı ile oldu. Ciddi bir salgınla karşı karşıya kaldık. Ağaçlandırma çalışmaları doğada olduğu için aksamadı ama bizim buluşmalarımız törenlerimiz aksadı. Erdem Nalbant'ın yazdığı ve her sayfası ağaçtan yapılan bu kitap yeniden ormana dönmüş oldu. Vakfım adına çok teşekkür ediyorum. Farklı bir kitap, farklı bir konu farklı bir birleşim.” dedi.

“Kitabı alan herkesin bir fidanı olacak”

Dr. Erdem Nalbant ise şunları söyledi: “Bu kitabı yazarken aklımızda böyle bir şey yoktu. Eşimle konuştuk. İkinci bir amaca da hizmet etsin istedik. Sizlerle bir protokol imzaladık. İkinci amacı aslında birinci amacını geçmiş oldu. Bu korulukta bu kitabı elinde bulunduran herkesin bir fidanı da olmuş olacak. 775 fidana ulaştık. Destek olan sağlık çalışanlarına, avcı arkadaşlarıma ve okuyucularıma çok teşekkür ediyorum.”

Fidanın dikiminin ardından Dr. Erdem Nalbant'a Ege Orman Vakfı tarafından hazırlanan ‘Doğa dostu' sertifikası ve plaket takdim edildi.