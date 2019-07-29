YEGEM ile hayallerine kavuştular

Yunusemre Belediyesi'nin, öğrencilerin iyi bir lise ve üniversite ile eğitim hayatına devam etmesi amacıyla hayata geçirdiği Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) LYS sonuçları yüz güldürdü.

Tüm 8. sınıf öğrenci ve velilerinin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavının tercih sonuçları açıklandı. Sınavlara Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile hazırlanan öğrenciler emeklerinin karşılığını aldı. YEGEM'de eğitim alan öğrenciler istedikleri okullara yerleşirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sınavda başarılı olan öğrencileri kutladı.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “YEGEM olarak ilk yılımız olmasına rağmen 50 öğrencimizin nitelikli okullara girmesinin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarından dolayı YEGEM Müdürümüzü, emeği olan öğretmenlerimizi ve tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. YEGEM'e yoğun ilgiden dolayı LGS grubu kayıtları doldu. Millet Çarşısı içerisinde açacağımız 2. Şubemiz YEGEM'e rağbet her geçen gün artmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyenler Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e başvurabilir.”