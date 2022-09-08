YEGEM'de eğitimler başladı

ve 12. sınıf ile mezun öğrencilerine yönelik kurduğu ve geçtiğimiz sınav dönemlerinde başarılı sonuçlar alarak, iyi liselere ve üniversitelere öğrencileri yerleştiren Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) eğitimler başladı.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2022–2023 eğitim-öğretim yılında eğitimlere başladı. Kayıtların devam ettiği YEGEM'de kayıt yaptırmak isteyen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrenciler, Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e başvurabiliyor. Yeni dönem kayıtları hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da YEGEM öğrencileri gurur tabloları oluşturdular. Birçok öğrenci elde ettiği başarılar ile önemli dereceler aldı. Öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yılda da başarılarımıza yenilerini eklemek, öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak için eğitim öğretim yılını başlatmış bulunuyoruz. Yeni dönem kayıtlarımız da devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrencilerimizi Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e bekliyoruz" dedi.