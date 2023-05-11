YEGEM'de erken kayıt indirimi devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'nde 2023 - 2024 yılı yeni dönem kayıtları yoğun ilgiyle sürüyor. Erken kayıt indirimi uygulanan yeni dönem kayıtlarına ilginin yoğun olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram, tüm velileri ve öğrencileri 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyadan faydalanmaya davet etti. Bayram, "Alanında adını duyurmuş öğretmenlerimizle özel dershanelerle aynı sistemi aynı kaliteyi biz burada da veriyoruz. Bu nedenle kayıtlarımızda geçen yıllara oranla daha fazla artışımız oldu. Fiyatımız çok uygun ve şu anda da kampanyalı. 15 Haziran'a kadar bir kampanyamız var. Daha sonra tekrar normal standart ücretimiz üzerinden kayıtları yapacağız. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz için derslerimiz 3 Haziran itibariyle başlayacak. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ön görüşme yaparak bizlerden gerekli bilgileri alabilirler" dedi.

Öğrencileri belirledikleri hedeflere ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Bayram, "Öğrencilerimizin sınav analizlerini yaparak eksik olduğu konularda onları tamamlamaya çalışıyoruz. Velilerimizi anlık olarak bilgilendiriyoruz. Bu sistemle başarılarımız da her yıl katlanarak artıyor. Geçen yıl fen liselerine girme oranımız daha önceki yıllara göre çok daha iyi. Bu sene de beklentimiz yüksek. Biz ilk yılımızda bile öğrencilerimizi çok iyi üniversitelere gönderdik. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Her branşta öğrencilerimizi hedeflediği noktaların üst seviyesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi eğitime çok önem veriyor. Fiziki ortam ve araç gereçler olmak üzere maddi manevi tüm imkanları bizlere sunuyor. Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Bayram, kayıt işlemleri için 444 62 09 veya 0236 237 10 14 nolu hatlardan bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.