YEGEM'de kayıtlar sürüyor

Yunusemre Belediyesi'nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) eğitimler sürüyor.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılında eğitimlere başladı. Kayıtların devam ettiği YEGEM'de kayıt yaptırmak isteyen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrenciler, Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan merkeze başvurabiliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kayıt işlemlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Yeni dönem kayıtlarımız devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrencilerimizi Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e bekliyoruz. Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen veliler, 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'nden detaylı bilgi alabilir.”