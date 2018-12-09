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YEGEM'de öğrenci sayısı arttı

Yunusemre Belediyesi’nin öğrencilerin eğitimlerini iyi bir lise ve üniversiteyle devam ettirmeleri içim kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) öğrenci sayısı her geçen gün artıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimlerini iyi bir lise ve üniversiteyle devam ettirmeleri içim kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) öğrenci sayısı her geçen gün artıyor.


Yunusemre Belediyesi, Çağatay Uluçay İlkokulu'nun karşısında geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı YEGEM'de bine yakın öğrenciye eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanan öğrenciler, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Kurslara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram amaçlarının topluma yararlı bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.


Bayram konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bin metrekare alana sahip merkezimizde 20 dersliğimiz, eğitmen odaları, kafeterya ve seminer odamız bulunuyor. Burada 12. sınıf ve mezun öğrencileri üniversite, 8. sınıf öğrencilerini de liseye giriş sınavına hazırlıyoruz. Bine yakın öğrencimiz var. Amacımız onları hedeflerine ulaştırmak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin katkılarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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