YEGEM'de öğrenci sayısı arttı

şubesine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezinin 2. şubesi Yunus Emre Millet Çarşısı'nda hizmete girdi. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği YEGEM'de öğrencilere derslerin dışında birebir soru çözüm ve etüt imkanı sunuluyor. Öğrencilerin eğitimlerine iyi bir lise ve üniversiteyle devam edebilmeleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin merkeze olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Çerçi, “Geçen yıl Çağatay Uluçay İlkokulu'nun karşısında hizmete açtığımız YEGEM'e yoğun ilgi olduğundan dolayı Millet Çarşımızın üst kısmında 2. şubemizi açtık. Alanında uzman 35 öğretmenimiz ile öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. 2. şubemizde 8. ve 12. sınıflarımızın kayıtları doldu. Mezun öğrencilerimize ise kayıt almaya devam ediyoruz. Emekleri için YEGEM Müdürümüz Ayşe Berrin Bayram ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.