YEGEM'de öğrenciler sınav ile belirlenecek

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı başında Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında hizmete giren YEGEM'nde eğitim gören bine yakın öğrenci, iyi bir lise veya üniversitede eğitim almak için sınavlara hazırlanıyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda öğrenciler hafta içi ve hafta sonu eğitim görüyor. YEGEM yeni dönem içinde öğrenci alacak. Yeni dönem kayıtları başlarken; öğrenciler sınav ile belirlenecek. Sınavların 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yapılacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi olarak 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 8, 12. ve liseden mezun olan öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Yeni dönemde oluşan yoğun talepten dolayı seviye tespit sınavı yapacağız. 7. sınıflar için 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü, 11. sınıflar için de 12 Mayıs Pazar günü sınav düzenleyeceğiz. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz nüfus cüzdanları ile birlikte YEGEM öğrenci işlerine başvuruda bulunabilir” diye konuştu.