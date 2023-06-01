YEGEM'de yaz çalışma programı kayıtları sürüyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan öğrenciler için Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'nde, 19 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak Yaz Çalışma Programı kayıtları sürüyor.

Yunusemre Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yaz aylarını en güzel şekilde değerlendirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'nde Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan öğrenciler için, 19 Haziran - 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak Yaz Çalışma Programı kayıtları devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Çağatay Uluçay Ortaokulu karşısındaki YEGEM'e başvurabileceği, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0236 237 10 14 nolu telefonu arayarak veya manisayegem instagram adresini de ziyaret edilebileceği bildirildi.