YEGEM'de yeni dönem eğitimler başladı

Yunusemre Belediyesi'nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerine yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) eğitimler başladı.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında eğitimlere başladı. Kayıt yaptırmak isteyen 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenciler, Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e başvurabiliyor. Yeni dönem kayıtları hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alanında uzman öğretmenlerimiz ile eğitimlerimiz başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yılda da başarılarımıza yenilerini eklemek öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak için eğitim öğretim yılını başlatmış bulunuyoruz. Yeni dönem kayıtlarımız da devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen 8. 12. sınıf ve mezun öğrencilerimizi Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e bekleriz. Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen veliler, 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi, Çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilir” dedi.