YEGEM'den ara tatilde hızlandırılmış eğitim programı

YEGEM, öğrencilerin bahar ara tatili için hızlandırılmış eğitim programı düzenledi. Program çerçevesinde öğrencilere konu anlatımları ve seviye tespit testleri yapılıyor. Düzenlenen eğitim programı ile öğrencilerin eksiklerini tamamlama imkanı bulduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren YEGEM ile öğrencilerimize ara tatilde hızlandırılmış eğitim programı düzenledik. Bu program ile öğrencilerimizin eksikleri belirlenip hızlı bir şekilde gideriliyor. Ülkemizin aydınlık geleceği buralarda yetişen nesillerimizin eseri olacak. Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyor personellerimiz ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum”