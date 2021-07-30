YEGEM'den tercih danışmanlığı hizmeti

Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) geleceğe emin adımlarla ilerlemek isteyen öğrenciler için tercih danışmanlık hizmeti veriyor.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin kendilerini geliştirerek iyi bir üniversite eğitimi almaları için çabalayan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) geleceğe emin adımlarla ilerlemek isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriyor. Hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arasında öğrencileri ağırlayan tercih danışmanlık merkezi, öğrencilerin geleceğini belirleyecek olan tercihlerini daha sağlıklı gerçekleştirebilmesi için yönlendiriyor. Yunusemre Belediyesi olarak ülkenin geleceği olan öğrencilerin yanında olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, üniversite adaylarının tercihlerini yaparken uzmanlardan yardım almaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Çerçi, “YEGEM projemiz ile ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Şimdi de YKS sonuçlarının açıklanması ile bu çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde tercih yapabilmeleri için merkezimiz YEGEM'de eğitim almış ya da almamış fark etmeksizin bütün çocuklarımızın hizmetinde. Haftanın 5 günü hizmet veren merkezimizde danışmanlarımız üniversite adaylarımızın doğru tercih yapmaları için yardımcı oluyor. Bu konuda merkezimizin öğrencisi olup olmaması önemli değil. Tercihler konusunda yardıma ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi Tevfikiye şubemize bekliyoruz” diye konuştu.